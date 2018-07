Calciomercato Inter, è sempre più vicino l’addio di Joao Mario: il centrocampista portoghese è finito nel mirino del Betis Siviglia, le ultime sul suo futuro

Reduce dall’esperienza in prestito al West Ham, Joao Mario è pronto a vivere una nuova avventura. Il centrocampista non rientra nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e l’Inter è al lavoro per trovare una situazione. Negli ultimi giorni si è parlato dell’ipotesi Wolverhampton, con l’ambiziosa compagine neopromossa in Premier League che è pronta a mettere sul piatto una ricca proposta: Nuno è un suo grande estimatore e al Molineaux sono già sei i portoghesi in rosa…

Ma c’è un’altra pretendente per l’ex Sporting Lisbona secondo quanto riporta l’edizione odierna di Record: parliamo del Betis Siviglia. Il quotidiano lusitano rivela che il club di Liga è al lavoro per convincere il calciatore a sposare il progetto biancoverde: contatti in corso con il suo entourage, con gli andalusi pronti a sfruttare lo stallo tra Inter e Wolverhampton. Il venticinquenne, che non ha particolarmente impressionato al Mondiale con il Portogallo, è stato pagato 40 milioni di euro due anni fa e il Biscione non può fare minusvalenza: necessari almeno 30 milioni per assicurarsi le sue prestazioni, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…