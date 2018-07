Inter: per Joao Mario chiesto l’obbligo di riscatto al Wolverhampton

L’Inter sta trattando con il Wolverhampton per la cessione di Joao Mario. I nerazzurri chiedono l’obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.

L’Inter, dopo l’ottima campagna acquisti, sta pensando da giorni al fronte cessioni. Una su tutte è quella che i nerazzurri vorrebbero andasse in porto: quella di Joao Mario. Il giocatore e la società sono ormai in rotta di collisione e già nella seconda parte della scorsa stagione il portoghese aveva lasciato Milano per giocare in prestito al West Ham. L’Inter, però, secondo gli ultimi rumors, non vorrebbe nuovamente cedere in prestito Joao Mario e sta valutando una partenza a titolo definitivo o quantomeno un prestito obbligo di riscatto. Al giocatore, seguito dallo stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è da tempo interessato il Wolverhampton che opta per la formula del prestito con diritto di riscatto, ma i nerazzurri chiedono l’obbligo di riscatto ad una cifra vicina ai 30 milioni. La trattativa, dunque, sembra non essere vicina ad una conclusione con le due parti che dovranno ancora discutere sul futuro del giocatore.