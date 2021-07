Inter, Vidal può partire ma l’ingaggio del cileno complica la cessione

L’Inter, oltre a Nainggolan, sta cercando di piazzare sul mercato anche Vidal. Problema ingaggio per la cessione del cileno

L’Inter spinge per trovare un accordo per Nainggolan, con il belga che potrebbe anche rescindere il contratto se non dovesse esserci l’intesa con il Cagliari.

Oltre al belga, scrive Repubblica.it, il club nerazzurro sta cercando di piazzare sul mercato anche Arturo Vidal. Marotta vuole liberarsi dell’oneroso ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione del cileno, con l’Inter che starebbe sondando il terreno con alcune formazioni brasiliane e argentine. Lo stipendio di Vidal, però, complicherebbe le operazioni.