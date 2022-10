Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra Inter e Viktoria Plzen: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Inter e Viktoria Plzen si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23.

Sintesi Inter Viktoria Plzen 4-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

2′ Iniziativa Plzen – Gran recupero di Bastoni su Bassey, che si era involato palla al piede verso la porta di Onana.

3′ Tentativo Inter – Cross di Dimarco per Lautaro Martinez, l’argentino anticipato al momento del colpo di testa da Pernica.

8′ Ripartenza Inter – Barella cerca il filtrante per Dumfries, l’esterno non arriva per il cross prima che la sfera passi la linea di fondo.

14′ Tentativo Inter – Cross di Dimarco, Lautaro Martinez sul secondo palo é anticipato da Pernica.

20′ Ci prova Lautaro – Sponda di Dumfries, girata di Lautaro Martinez alta sopra la traversa: azione comunque ferma per il fuorigioco dell’esterno.

25′ Occasione Inter – Conclusione ravvicinata di Dimarco, respinge Stanek.

26′ Occasione Inter – Stanek respinge di istinto su Mkhitaryan, Dimarco sbaglia il tap in mandando sull’esterno della rete.

30′ Occasione Inter – Altro miracolo di Stanek su Mkhitaryan, l’armeno é peró pescato in fuorigioco.

33′ Occasione Inter – Cross di Dimarco, Dzeko si inserisce bene sul primo palo ma manda a lato.

34′ Tentativo Inter – Altra girata volante di Lautaro, murato il pallone da Hejda.

35′ GOL DELL’INTER – Cross di Bastoni, sul secondo palo Mkhitaryan trova il colpo di testa vincente.

42′ GOL DELL’INTER – Lancio di Barella per Dimarco, gran stop in corsa dell’esterno che poi regala a Dzeko il più facile dei gol.

FINE PRIMO TEMPO

48′ Tentativo Plzen – Onana non esce ma Lautaro, sul secondo palo, anticipa Pernica ancora in corner.

55′ Occasione Inter – Tacco di Barella, tacco di Lautaro Martinez, conclusione di Mkhitaryan che prende l’esterno del legno.

57′ Occasione Inter – Dimarco pesca Lautaro in area, tocco di esterno che Stanek riesce a mettere in angolo.

62′ Contatto in area – Dimarco spinto in area in un contrasto con Hejda, Ekbertg é vicino e dice che si puó continuare.

66′ GOL DELL’INTER – Lautaro Martinez stoppa in area, finta il tiro e serve l’assist a Dzeko che, di prima, mette la palla a fil di palo dove Stanek non può arrivare.

77′ Gestione palla Inter – I nerazzurri gestiscono il triplo vantaggio.

80′ Tentativo Inter – Barella porta palla ma scarica largo su Lautaro Martine, che rincorre il pallone, lo salva, ma si ritrova la difesa ospite rientrata.

87′ GOL DELL’INTER – Lukaku scambia con Correa e, dentro l’area, lascia partire un sinistro potente imprendibile per Stanek.

89′ Occasione Inter – Destro secco di Correa, servito da Lukaku: respinta di riflesso di Stanek.

FINE SECONDO TEMPO

Migliore in campo: Dzeko PAGELLE

Inter Viktoria Plzen 4-0: risultato e tabellino

RETI: 35′ Mkhitaryan 42′ Dzeko 66′ Dzeko 87′ Lukaku

AMMONIZIONI: 45′ Mosquera 49′ Pernica

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (82′ Gagliardini), Dimarco (76′ Gosens); Dzeko (70′ Correa), Lautaro (82′ Lukaku).

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Tijani (51’Jemelka); Bucha , Kalvach (70′ Ndiaye); Jirka (46′ Holík), Vlkanova (84′ Pilař), Mosquera; Bassey (46′ Chorý).