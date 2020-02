Inter Women, ufficiale: Andreia Norton allo Sporting Braga

L’Inter ha diramato un comunicato con cui annuncia la cessione di Andreia Norton allo Sporting Braga: i dettagli

Termina anzitempo l’avventura di Andreia Norton all’Inter femminile. Il club con una nota ha dichiarato di aver formalizzato la cessione della centrocampista allo Sporting Braga.

«FC Internazionale Milano comunica la cessione di Andreia Norton allo Sporting Clube de Braga. La centrocampista classe 1996, in nerazzurro dall’estate 2019, si trasferisce al club portoghese a titolo definitivo. Alla giocatrice va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale».