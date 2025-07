Inter, Zanetti torna sull’eliminazione al Mondiale per Club: «Pensavamo di poter fare meglio, ora serve questa cosa»

Inter, Javier Zanetti è tornato sulla clamorosa eliminazione dei nerazzurri agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense

Dopo la brusca eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, Javier Zanetti rompe il silenzio e racconta il momento vissuto dal club nerazzurro. Il vicepresidente dell’Inter ha parlato con grande franchezza ai microfoni di Radio La Red in Argentina, analizzando quanto accaduto nell’ultima gara della squadra di Cristian Chivu.

L’uscita di scena ai gironi del torneo mondiale ha rappresentato una doccia fredda dopo una stagione logorante ma ricca di soddisfazioni in campionato e nelle coppe, e il mancato approdo ai quarti ha lasciato dietro di sé una certa delusione. Zanetti, simbolo di equilibrio e leadership, ha sottolineato come le aspettative all’interno del club fossero ben diverse, anche se adesso è già tempo di guardare avanti e ricaricare le energie per una nuova annata altrettanto intensa.

Parlando dal suo Paese natale, l’ex capitano nerazzurro ha poi riflettuto anche sulle dinamiche di una squadra ambiziosa come l’Inter, costantemente chiamata a competere su tutti i fronti. Una realtà che, secondo Zanetti, fa parte del DNA del club e della mentalità richiesta a ogni suo tesserato.

ELIMINAZIONE MONDIALE PER CLUB – «Provo sentimenti contrastanti. Dopo una grande stagione, l’eliminazione contro il Fluminense ci ha fatto male perché pensavamo di poter giocare una partita diversa e raggiungere i quarti di finale».

FUTURO E STAGIONE IN ARRIVO – «Non è stato così, ma vabbè. Ora i giocatori si riposano per affrontare quella che sarà una nuova stagione, anch’essa molto ricca di partite».

PRESSIONE E OBIETTIVI – «Quando giochi per una grande squadra, è normale avere tutti questi tipi di partite. Soprattutto quando hai ambizioni come le nostre».