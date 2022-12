Inter, Zanetti su Lukaku: «Gli ho scritto dopo la partita, mi dispiace molto per lui»

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato i diversi errori sotto porta di Romelu Lukaku nell’ultimo match con il Belgio

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ESPN.

LUKAKU – «Gli ho scritto dopo la partita, mi dispiace molto per lui perché ha fatto tanto per esserci. Veniva da un infortunio lungo, il Belgio lo ha aspettato e alla fine è riuscito a giocare un tempo. La sfida con la Croazia? Sono partite così per un attaccante, lo dicevo anche per Lautaro con l’Arabia Saudita: quando segni, tutto cambia nella tua testa».