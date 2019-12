Cesare Prandelli fa il punto sul campionato di Serie A: ecco le parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale

Cesare Prandelli, intercettato da TMW a margine della 22^ Casa Accoglienza Tommasino della Fondazione Bacciotti a Firenze, ha parlato del campionato di Serie A.

«La Roma è una buona squadra, ha trovato buoni equilibri e riesce a fraseggiare bene. Forse l’Inter ha avuto qualche occasione in più, ma il campionato è avvincente e entrambe le squadre stanno lottando per obiettivi importanti. Napoli? De Laurentiis mi ha chiamato, ma un po’ di anni fa. Non c’è niente di nuovo».