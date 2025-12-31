Zenga: «I portieri italiani sono forti. Dietro Donnarumma siamo in buone mani. Vicario all’Inter? Vi dico la mia»

Zenga in un’intervista a Tuttosport ha fatto il punto sui portieri italiani soffermandosi anche sul possibile passaggio di Vicario all’Inter

Walter Zenga, storico ex portiere dell’Inter e della Nazionale, è tra i protagonisti del World Sports Summit a Dubai. L’Uomo Ragno, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato il panorama dei portieri italiani, il momento dell’Inter di Chivu.



I PORTIERI ITALIANI «Senza nulla togliere a Sommer e agli altri portieri stranieri oggi in Italia abbiamo un gruppo di estremi difensori davvero importanti: da Caprile a Carnesecchi senza dimenticare Di Gregorio. Anche in chiave Nazionale alle spalle di Donnarumma c’è grande abbondanza con tanti ragazzi meritevoli di attenzione e considerazione: siamo in buone mani».



VICARIO ALL’INTER «Se mi chiedi di Vicario all’Inter con me sfondi una porta aperta. Non ho dubbi e ti dico subito di sì. Parliamo di un portiere davvero forte e di un ragazzo perbene. Vederlo tra i pali nerazzurri mi piacerebbe particolarmente come soluzione, ma sarebbero altrettanto validi i nomi di Caprile e Carnesecchi».



IL PREGIO DI VICARIO «Vic ha un grande pregio: vive per il calcio e non usa il calcio per vivere. Non è poco di questi tempi, fidatevi. È rimasto sempre il ragazzo degli inizi: i soldi e il successo non l’hanno cambiato affatto. Una qualità non di poco conto».



LE DOTI TECNICHE «È un portiere forte, completo: esplosivo tra i pali. Se l’ho fatto giocare ai tempi, un motivo ci sarà (risata, ndr)…».

L’INTER DI CHIVU «Cristian è stato molto bravo e gli va riconosciuto. Non era facile subentrare a Simone Inzaghi, che aveva fatto grandi cose in quattro anni tra finali di Champions League e lo scudetto vinto. Chivu è stato abile a inserire piano piano le sue idee, mettendo anche in pianta stabile dei ragazzi giovani come Esposito».



IL PRIMATO IN CLASSIFICA «L’attuale primato ha un valore significativo, senza dimenticare che al momento i nerazzurri sarebbero qualificati pure per gli ottavi di Champions: significa che il lavoro paga, ma anche che la qualità della rosa dell’Inter è molto elevata».



IL NODO SCONTRI DIRETTI «Non penso che ci sia qualche fattore psicologico particolare. Sono solamente delle statistiche, che a volte lasciano il tempo che trovano. È vero che quest’anno l’Inter non ha vinto i big match, ma al tempo stesso è prima in classifica. C’è qualcosa che non torna. O se vogliano è un’incongruenza figlia del grande equilibrio di questo campionato, dove ci sono cinque squadre a lottare per il vertice».



IL LIVELLO DEL CAMPIONATO «Che il livello si è alzato, anche se qualcuno dice che si è abbassato. Dipende dai punti di vista…».