Intrigo Joel Pereira, anche il Toro è interessato al giovane portiere

Dal Portogallo riportano: il Torino sarebbe fortemente interessato a Joel Pereira, giovane portiere di proprietà del Manchester United

Tiene banco in casa granata il mercato dei portieri. Salvatore Sirigu dopo essere stato fortemente corteggiato dal Napoli, il quale si è assicurato Rui Patricio, è vicino alla permanenza in granata, con cospicuo adeguamento di contratto. L’ex portiere del Psg è stato una delle poche note positive del Torino quest’anno e dalla sua permanenza passa anche la rinascita granata millantata da Cairo. Ma oltre al ruolo di titolare, il Toro starebbe pensando a comprare anche il vice di Sirigu. Non è detto, infatti, che Vanja Milinkovic Savic rimanga un altro anno a guardare i suoi compagni giocare mentre scalda la panchina dell’Olimpico di Torino. Il portiere serbo ha ricevuto diverse offerte, tra cui quella del Benevento e si sarebbe preso qualche giorno per riflettere sul suo futuro.

Per questo motivo il Toro si starebbe guardando intorno per sostituire il fratello del centrocampista biancoceleste. L’ultimo nome scritto sul taccuino di Petrachi è quello di Joel Pereira portiere classe 1996 di proprietà del Manchester United. L’indiscrezione è stata lanciata ieri sera dal quotidiano portoghese Record. I granata, secondo il portale d’informazione, sarebbero interessati ad acquisire l’estremo difensore in prestito. Sempre secondo il quotidiano portoghese, le altre squadre ad aver già manifestato interesse per il giocatore sarebbero le spagnole Betis, Siviglia e Real Sociedad e le italiane Atalanta e Fiorentina. Una concorrenza nutrita per uno dei più importanti portieri del futuro.