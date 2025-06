Al Hilal, Inzaghi si pone già un obiettivo: «Voglio conquistare la seconda stella!»

Al Hilal, il neo tecnico Simone Inzaghi si pone già un obiettivo: «Voglio conquistare la seconda stella!». Le dichiarazioni

Il tecnico dell’Al Hilal ed ex Inter, Simone Inzaghi, dopo la firma sul contratto avvenuta nella giornata di ieri, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale ai canali del club saudita. Ecco un estratto delle sue parole:

OBIETTIVI – «Il mio obiettivo è cercare di vincere il più possibile, di vincere trofei, perché è la cosa più importante, e poi spero di applicare il mio stile di gioco e far giocare la squadra al meglio. Le mie prospettive sono di rimanere a lungo per vincere titoli, di conquistare la seconda stella quando vincerò il campionato per la ventesima volta (ora sono a 19, ndr), un obiettivo importante».