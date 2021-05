Inzaghi all’Inter, scritte offensive contro il tecnico a Formello – FOTO

In mattinata sono comparse scritte offensive nei confronti di Inzaghi a Formello. Il tecnico ha scelto di accasarsi all’Inter

L’addio di Inzaghi lascia l’amaro in bocca ai tifosi della Lazio, divisi nel giudizio nei confronti del tecnico. Se da un lato c’è chi lo accusa di essersi comportato da mercenario, al contrario gli ultras Lazio in un comunicato non portano rancore.

Nel frattempo però sono apparse scritte offensive nei confronti del mister sui muri di Formello.