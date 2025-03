Inzaghi amaro: «Esonero Motta? Ci siamo incontrati tante volte, mi dispiace per lui, purtroppo è capitato»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato del recente esonero di Thiago Motta dalla Juventus. Le sue parole

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato all’ANSA del recente esonero di Thiago Motta da allenatore della Juventus. A seguire le sue parole.

L’ADDIO – «Esonero Motta? Ci siamo incontrati tante volte, mi dispiace per lui, purtroppo è capitato, lo stimo come allenatore e soprattutto come persona. Penso che tornerà velocemente perché è un tecnico davvero bravo»

PAROLE – «Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro»