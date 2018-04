La Lazio ha risolto la pratica Sampdoria con un rotondo 4-0: Milinkovic-Savic, De Vrij ed Immobile hanno regalato l’ennesima gioia stagionale a mister Inzaghi

Nel segno del 4 la Lazio di Inzaghi che, dopo la rotonda vittoria ottenuta a Firenze, segna altrettante reti nella sfida casalinga con la Samp. Il tecnico biancoceleste, in sala stampa, ha avuto soltanto complimenti per i suoi uomini: «Dobbiamo pensare solo a noi stessi, non era una gara semplice ma i miei ragazzi sono stati strepitosi per l’ennesima volta. Ricordo che la Sampdoria è una squadra in piena lotta per la prossima Europa League ma abbiamo sofferto poco o nulla, disputando anche un ottimo calcio».

Quindi un occhio alle contendenti alla Champions è d’obbligo: «Stilare il tasso di difficoltà di ciascuna delle prossime gare è difficile: tutte sono complicate, le squadre hanno ognuna i propri obiettivi. Roma ed Inter dovranno affrontare la Juventus e speriamo che perdano punti, il nostro prossimo scoglio invece si chiama Torino, che è un avversario ben costruito, da affrontare nel migliore dei modi e con lo spirito giusto.La corsa Champions si risolverà nelle ultime partite». Quindi un pensiero sui singoli: «Stefan de Vrij è un grande campione, in campo dà tutto: da Salisburgo ad oggi è sempre sceso in campo: l’olandese si allena sempre al 100% ogni giorno. Parolo? E’ un infortunio di natura muscolare, ne vedremo l’effettiva entità con i prossimi accertamenti».