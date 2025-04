Inzaghi: «Inter, sei stata all'altezza stasera! Abbiamo fatto la differenza su quell'aspetto. Ecco cosa è successo con Dimarco» - Calcio News 24

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo il passaggio in semifinale della sua squadra. Le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Inter Bayern Monaco, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Simone Inzaghi.

SUL MATCH – «E’ stata una bellissima serata, vissuta insieme ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha aiutato tantissimo, contro una squadra fortissima che ha fatto 2 grandi partite ma ha trovato contro una squadra che ha voluto la qualificazione a tutti i costi. Ci godiamo questa serata, frutto di grandissimo sacrificio. Due partite dove siamo stati molto bravi, ci siamo aiutati. Solo così si può battere una squadra di questo livello».

SULLA REAZIONE DELLA SQUADRA AL GOL SUBITO – «La lucidità. Abbiamo preso gol in un momento in cui avevamo iniziato bene il secondo tempo, con Mkhitaryan a terra dopo un colpo alla testa pensavamo si potesse fermare il gioco invece hanno continuato giustamente, però siamo rimasti lucidi, in partita, siamo riusciti a raggiunge il pari con Lautaro e il 2 a 1 con Pavard. Poi abbiamo preso il 2 a 2, nell’ultimo quarto d’ora il Bayern anche grazie ai cambi ha alzato l’intensità ma i cambi ci hanno aiutato».

L’AMMONIZIONE FINALE? POI SULLA PRESSIONE FINALE DEL BAYERN – «E’ stata per Dimarco. Non ha coinvolto fortunatamente né me né Bastoni, altrimenti a Barcellona saremmo stati in tribuna. Bisogna sempre calcolare chi si ha di fronte, una squadra veramente difficile da affrontare. Siamo contentissimi, ci ripaga dalla fatica che stiamo facendo. Andiamo avanti in semifinale con orgoglio sapendo che la nostra corsa vuole continuare. Cercheremo di recupere qualche giocatore che ancora ci manca. Giusto godersi serate così, tutti assieme abbiamo realizzato una grande impresa».