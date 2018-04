Juve, Allegri va via? Sondaggi per Simone Inzaghi

La Juventus pensa al futuro e se Allegri dovesse andare via potrebbe puntare su Simone Inzaghi, ora alla Lazio: le ultimissime notizie

Cambio in panchina in casa Juventus? Il futuro di Massimiliano Allegri non è più certo come fino a poche settimane fa. L’incertezza regna sovrana nella mente del tecnico bianconero che deciderà il da farsi solo a fine stagione. Il tecnico si ritroverà con la dirigenza e prenderà una decisione sul suo futuro, non prima di aver ragionato sulle varie possibilità di fronte a lui. «E’ una questione di stimoli» ha ripetuto più volte l’allenatore della Juventus. Lo sarà anche questa volta. Max può cambiare aria a fine stagione, non è da escludere. La Vecchia Signora si guarda attorno e pensa a Simone Inzaghi.

L’allenatore della Lazio è stato seguito con grande attenzione nel corso dei suoi due anni alla Lazio ed è un vecchio amico e pallino del direttore sportivo Fabio Paratici (i due si conoscono dai tempi di Piacenza). Secondo Sky Sport, la Juventus ha fatto più di un sondaggio per Simone Inzaghi. Se Allegri dovesse lasciare la Juventus al termine del suo quarto anno, la Juve farebbe un concreto tentativo per portare Inzaghino a Torino. La società bianconera dovrebbe però scontrarsi con la volontà di Lotito che non vuole perderlo e vuole costruire una Lazio sempre più forte insieme a lui.