Inzaghi non si sbilancia: «Juve Inter? Non so per chi tifare» – VIDEO

Inzaghi: «Pressione sulla Juve? Sono abituati, la sanno gestire». Le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match col Bologna

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa verso Lazio-Bologna di domani. Queste le parole del tecnico biancoceleste sulla volata scudetto.

JUVE-INTER – «Spero si divertano i telespettatori, visto che è a porte chiuse. Non so per chi fare il tifo, sto pensando alla Lazio e al Bologna, sarà un test molto importante».

LAZIO-BOLOGNA – «Primato in caso di vittoria? Ho pensato più alla partita che affronteremo, che non è semplice ma molto scomoda. Il Bologna ha 34 punti, ha avuto tante defezioni di calciatori importanti. Nell’ultimo periodo in trasferta ha fatto grandi partite».