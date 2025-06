Inzaghi sicuro: «Orgoglioso dei ragazzi! Il PSG ha meritato di vincere. Sul futuro dico questo»

Inzaghi a Sky: «Orgoglioso dei ragazzi! Il PSG ha meritato di vincere. Sul futuro dico questo». Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

Nel corso di un’intervista su Sky Sport a margine di PSG Inter, finale di Champions League stravinta per 5-0 dai francesi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha detto questo.

C’ERANO QUESTI 5 GOL DI DISTANZA TRA LE DUE SQUADRE? COME MI SPIEGO QUESTA FINALE? – «Non è sembrata la mia Inter? Assolutamente no. Il primo a saperlo sono io che sono l’allenatore e i ragazzi. Però nulla toglie, sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo percorso. Stasera abbiam trovato una squadra che ha meritato di vincere la Champions, probabilmente è più brava e più forte di noi. Noi dovevamo esser più bravi stasera e non ce l’abbiam fatta. Abbiamo approcciato male la gara, abbiamo preso gol e poi ci siamo allungati, facilitando il compito del PSG. Sconfitta brutta, chiaramente ci dispiace e ci dà tantissima amarezza ma non cancella il percorso fatto fin qua. Noi , io per primo, dovevamo far meglio. Ma non dimenticherei quello che han fatto i ragazzi. Zero titoli, sì, ma bravissimi lo stesso. Ho parlato con loro e gliel’ho detto. C’è delusione e arrabbiatura per la gara di stasera ma vanno fatti i complimenti a questo gruppo».

SE HO GIA’ DECISO SE QUESTA E’ STATA LA MIA ULTIMA PARTITA SULLA PANCHINA DELL’INTER? – «Vedremo nei prossimi giorni con la società. Adesso, dopo la seconda finale di Champions persa in tre anni, c’è troppa delusione e amarezza per cercare di pensare. Ci sarà tempo per parlarne con calma con la mia società che anche stasera è stata qua negli spogliatoi, è stata con noi».

COME MAI ABBIAM CONTINUATO A DARE PALLA A SOMMER SAPENDO CHE VENIVA PRESSATO? – «Abbiamo provato. Nel primo tempo secondo me abbiamo giocato tecnicamente non come sappiamo giocare, non era semplice con le loro pressioni. Quando abbiamo calciato lungo, loro arrivavano sempre prima sulle seconde palle. Loro nell’uno contro uno son primi in Europa, noi una volta preso gol abbiamo allungato le distanze e purtroppo è venuto fuori questo risultato. Abbiamo concesso gol che solitamente non abbiamo mai fatto».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI INZAGHI SU INTERNEWS24