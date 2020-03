Ipotesi playoff Serie A, Gravina: «Una mia vecchia idea»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dell’ipotesi di assegnare lo Scudetto tramite dei playoff: le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in un’intervista a Il Messaggero dell’ipotesi di assegnare lo Scudetto con dei playoff in Serie A. Ecco le sue parole sulla possibile attuazione per l’emergenza Coronavirus.

«È una mia vecchia idea, potrebbe tornare utile ora. Di sicuro sarebbe un evento interessante. Da introdurre in pianta stabile? Credo sia inopportuno parlarne ora. Potrebbe essere un test, questo sì».