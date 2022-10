Iran, attivisti scrivono alla Fifa: «Escludeteci dai Mondiali»

Alcuni attivisti iraniani hanno scritto una lettera alla Fifa per far escludere dal Mondiale la loro nazionale

LA LETTERA – La brutalità dell’Iran nei confronti del suo stesso popolo ha raggiunto un punto critico, e questo impone una dissociazione inequivocabile e ferma dal mondo del calcio e dello sport”. Un altro punto importante della lettera è anche il riferimento alla situazione delle donne che non possono entrare negli stadi: “Alle donne viene costantemente proibito l’accesso agli stadi, una pratica sistematica per escluderle completamente dalla piramide calcistica. È evidente che la Federcalcio iraniana stia semplicemente seguendo e applicando le linee guida del governo, e quindi non può essere vista come un’organizzazione indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. Questa è una violazione (articolo 19) dello statuto Fifa.