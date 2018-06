Mondiali Russia 2018, Iran-Portogallo: Cristiano Ronaldo fallisce un calcio di rigore a inizio ripresa. La Nazionale portoghese poi subisce il pari degli iraniani e conclude al secondo posto nel Gruppo B

Fin qui protagonista del Mondiale russo, Cristiano Ronaldo non ha espresso al meglio le sue qualità durante Iran-Portogallo, ultima gara del Gruppo B terminata 1-1. L’attaccante portoghese, a inizio ripresa (sul risultato di 1-0 per il lusitani), si è portato sul dischetto per calciare un tiro di rigore da lui stesso conquistato; la sua conclusione, di interno destro e piuttosto centrale, è stata neutralizzata dal portiere iraniano Beiranvand.

Un errore che è poi costato caro al Portogallo, raggiunto sul pari dall’Iran nel finale di partita e ‘condannato’ al secondo posto nel girone dietro la Spagna; agli ottavi di finale, la Nazionale campione d’Europa dovrà affronterà un avversario non da poco: l’Uruguay di Oscar Tabarez.