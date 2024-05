Sassuolo Carnevali: «Faremo il massimo per rimanere in A. Negli anni abbiamo fatto qualcosa di STRAORDINARIO»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima del calcio d’inizio della partita dei neroverdi contro l’Inter

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Sassuolo–Inter. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «L’Inter l’abbiamo già battuta, non è detto che non succeda anche questa sera. Dobbiamo cercare di fare il massimo. Di errori ne abbiamo fatto e dobbiamo farne tesoro. Sappiamo quanto sia difficile in Italia, basta sbagliare qualche partita e ti ritrovi in situazioni alle quali non sei abituato magari. Siamo in Serie A da 11 anni e credo che sia qualcosa di straordinario, difficilmente qualcuno se lo sarebbe immaginato».

RISULTATI – «Siamo stati capaci di fare cose importanti, andare in Europa League e avere squadre femminili e giovanili che competono. Ora faremo il massimo per restare nella categoria, se non dovesse succedere abbiamo la famiglia Squinzi che ci darà una mano. Nel caso dovesse andar male proveremo a tornare subito in Serie A. Vogliamo prenderci la salvezza»