Caos Iraq, giornalisti tentano di aggredire il Ct dopo l’eliminazione – VIDEO

Clamoroso quanto successo in Qatar dopo l’eliminazione dell’Iraq dalla Coppa d’Asia: coinvolto il Ct e alcuni giornalisti.

Iraqi Press ATTACK Jesus Casas after Iraq lose to Jordan in the last minute.

Chaos in the conference room.#AsianCup2023 pic.twitter.com/wHXONVS3fY

— InsideWorldFootball (@InsideWorldFoo1) January 29, 2024