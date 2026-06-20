Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, la “saudade” del prato verde spinge i grandi campioni verdeoro a rimettersi in gioco in provincia

La notizia del clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho, pronto a illuminare la Serie C con la maglia del Ravenna alla veneranda età di 46 anni, ha un sapore squisitamente romantico. È il trionfo della passione sulla carta d’identità, il richiamo insopprimibile per quel pallone che gli ha regalato la gloria eterna.

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Eppure, il Pallone d’Oro non è il primo fuoriclasse verdeoro a cedere al fascino della provincia. La storia recente e passata del calcio è costellata di campioni brasiliani che, superata la soglia dei 40 anni, hanno deciso di allacciarsi nuovamente gli scarpini lontano dalle luci dei grandi stadi, mossi solo dall’amore per il gioco.

Ecco i casi più celebri di questa affascinante tendenza:

Maicon: l’indimenticato “Colosso” dell’Inter del Triplete, arrivato alla soglia dei 40 anni, ha stupito tutti accettando nel 2021 l’offerta del Sona, formazione veronese di Serie D. Un’esperienza vissuta con umiltà sui campi di periferia, seguita da una successiva parentesi a San Marino con il Tre Penne.

l’indimenticato “Colosso” dell’Inter del Triplete, arrivato alla soglia dei 40 anni, ha stupito tutti accettando nel 2021 l’offerta del Sona, formazione veronese di Serie D. Un’esperienza vissuta con umiltà sui campi di periferia, seguita da una successiva parentesi a San Marino con il Tre Penne. Ferreira Pinto: un autentico highlander del calcio italiano. L’ex esterno di Atalanta e Lecce ha fatto della dedizione la sua bandiera, continuando a correre ininterrottamente sulla fascia del Ponte San Pietro, in Serie D, fino all’età record di 44 anni.

un autentico highlander del calcio italiano. L’ex esterno di Atalanta e Lecce ha fatto della dedizione la sua bandiera, continuando a correre ininterrottamente sulla fascia del Ponte San Pietro, in Serie D, fino all’età record di 44 anni. Aldair: lo storico “Pluto” della Roma, pilastro della difesa scudettata, a 41 anni suonati non seppe dire di no al Murata. Con la squadra del campionato di San Marino si tolse persino lo sfizio di disputare i turni preliminari di Champions League, affiancato dall’amico Massimo Agostini.

lo storico “Pluto” della Roma, pilastro della difesa scudettata, a 41 anni suonati non seppe dire di no al Murata. Con la squadra del campionato di San Marino si tolse persino lo sfizio di disputare i turni preliminari di Champions League, affiancato dall’amico Massimo Agostini. Jeda: l ‘ex attaccante di Cagliari e Lecce, una volta salutato il calcio professionistico, ha girovagato a lungo nei campionati dilettantistici lombardi (tra Vimercatese e Muggiò), dispensando colpi di tacco e gol d’autore ben oltre la quarantina.

‘ex attaccante di Cagliari e Lecce, una volta salutato il calcio professionistico, ha girovagato a lungo nei campionati dilettantistici lombardi (tra Vimercatese e Muggiò), dispensando colpi di tacco e gol d’autore ben oltre la quarantina. Sócrates: allargando lo sguardo oltre i confini italiani, è impossibile non citare il “Dottore”. A 50 anni compiuti, nel 2004, scese in campo per una leggendaria apparizione con il Garforth Town, squadra amatoriale della nona divisione inglese. Un cameo di pura poesia calcistica.

La scelta di Ronaldinho di ripartire da Ravenna conferma una regola non scritta dell’anima brasiliana: il calcio, prima di essere un lavoro, è allegria primaria. Quando l’eco dei grandi stadi svanisce, resta il bisogno fisico di sentire l’erba sotto i tacchetti e vivere l’abbraccio della gente. In fondo, la magia non ha età. E tanto meno categoria.