Italia, Asllani da AVVERSARIO: «Grande emozione. Questa è stata una stagione molto buona per me e per la squadra»

Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell’Inter, ha parlato di quella che sarà la sfida contro l’Italia agli Europei

Sarà un’emozione e una gara particolare per Kristjan Asllani. Il centrocampista dell’Inter di nazionalità albanese ha parlato della gara ai gironi contro l’Italia agli Europei.

EUROPEO – «Andremo con tanta voglia di giocare le partite. È una grande emozione ogni volta che ti chiama la Nazionale albanese. Non vedo l’ora, soprattutto la prima partita contro l’Italia. Mi sento molto bene. È stata una stagione molto buona per la squadra e per me, dato che quest’anno ho guadagnato molti minuti. Ora abbiamo le partite e spero che faremo il meglio possibile»

TIFOSI – «Aspettiamo i tanti tifosi, ci hanno aiutato anche nelle qualificazioni. Loro sono come un giocatore in più in campo e questa è la cosa principale. Li aspettiamo e spero che ci supporteranno come sempre. Voglio giocare la partita con l’Italia, ho tanti amici e poi ho vissuto in Italia. Questa è una partita speciale per me. Come ho detto, non vedo l’ora di scendere in campo. I tifosi albanesi sono un fuoco e non vedo l’ora di rivederli ed essere uniti»