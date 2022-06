Italia Argentina, Re Giorgio alla conquista di Wembley

Serata di gala a Wembley con Italia Argentina che assegna la Finalissima anche se gli occhi saranno tutti puntati su Giorgio Chiellini

Già, un Italia Argentina così a inizio giugno spunta quasi come un arcobaleno dopo la tempesta. Il ritorno della nostra Nazionale dopo il nefasto intermezzo di marzo assegna la prima ri-edizione della sfida euro-sudamericana.

Perché in effetti questa rinominata Finalissima sarà in realtà la terza occasione nella quale i campioni d’Europa affrontano i detentori del titolo sudamericano. Nel 1985 la Francia batté l’Uruguay 2-0, mentre nel 1993 proprio l’Albiceleste sconfisse la Danimarca ai calci di rigore.

Dopo l’esperienza non troppo felice della Confederations Cup, UEFA e CONMEBOL hanno deciso di ripristinare questa sorta di Supercoppa internazionale che, oggettivamente, non interessa a nessuno. A maggior ragione con gli Azzurri fuori dai prossimi Mondiali, dunque senza alcun interesse nella preparazione e nella sperimentazione di soluzioni tattiche per l’immediato.

Dunque l’attenzione sarà tutta concentrata su Re Giorgio Chiellini, alla sua ultima apparizione con la maglia dell’Italia. Per l’occasione la FIGC ha organizzato una cerimonia di premiazione, riconoscimento alla carriera immensa del difensore pisano. Che, statene certi, saprà ancora dare l’esempio: martello nei piedi, incendio nel cuore e magari…turbante in testa.

