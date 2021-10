Italia, attaccante cercasi: Raspadori scalpita, ma contro la Spagna occhio a Pellegrini

Contro la Spagna, il c.t. dell’Italia Roberto Mancini potrebbe proporre l’attacco “rotante” con Lorenzo Pellegrini falso nove

Roberto Mancini studia l’Italia da schierare domani contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Agli Azzurri mancheranno i due 9 classici, Immobile e Belotti, ma al c.t. non mancano le alternative. In rampa di lancio c’è Raspadori, che contro la Lituania ha mostrato di poter reggere il reparto, mentre Kean è visto più come esterno.

Attenzione però, come riporta La Gazzetta dello Sport, a Lorenzo Pellegrini. Il romanista è uno dei più in forma del gruppo della Nazionale e in giallorosso ha imparato a giocare in attacco. E così Mancini starebbe pensando al tridente “rotante”, col capitano della Roma, Insigne e Chiesa così da far girare la testa alla difesa della Spagna. L’inserimento di Pellegrini, inoltre, potrebbe dare ossigeno anche al centrocampo.