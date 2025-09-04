Italia Estonia, parla Barella: «Il mister ci ha dato serenità, fiducia e ci ha fatto lavorare bene. Noi dovremo ripagare tutto»

Italia Estonia, Barella: «Il mister ci ha dato serenità, fiducia e ci ha fatto lavorare bene. Noi dovremo ripagare tutto». Le sue parole

Alla vigilia della sfida di qualificazione contro l’Estonia, il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, 27 anni, uno dei pilastri della Nazionale italiana, ha condiviso le sue riflessioni sul momento degli Azzurri e sulle prospettive sotto la nuova guida tecnica di Rino Gattuso.

Intervistato da Sky Sport, Barella ha ammesso che negli ultimi anni non tutto ha funzionato come previsto: «Sicuramente sono tante le cose che non hanno funzionato prima». Un riferimento chiaro alle difficoltà incontrate durante le gestioni di Roberto Mancini, commissario tecnico campione d’Europa nel 2021, e di Luciano Spalletti, subentrato nel 2023. «Abbiamo avuto difficoltà, ma ora ritrovarci è la cosa più importante», ha aggiunto il centrocampista.

L’effetto Gattuso: fiducia e lavoro di squadra

L’arrivo di Rino Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e noto per il suo carisma, ha portato una ventata di ottimismo. «Il mister ci ha dato serenità, fiducia e ci ha fatto lavorare bene. Noi dovremo ripagare tutto questo con le nostre prestazioni e le nostre qualità», ha sottolineato Barella, evidenziando la necessità di riportare in campo quelle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la Nazionale, ma che di recente erano rimaste in ombra.

La sfida con l’Estonia e il ruolo della coesione

Parlando della partita imminente, Barella ha spiegato che la formazione titolare non è ancora definita, ma ha espresso entusiasmo all’idea di giocare accanto a Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, così come con qualsiasi altro compagno di reparto. L’obiettivo, ha ribadito, è ritrovare la coesione che fu decisiva nella vittoria di Euro 2020: «Dobbiamo ritrovare la coesione che ci ha sempre rappresentato».

Fame, orgoglio e mentalità vincente

Per Barella, la chiave del successo contro l’Estonia sarà l’atteggiamento mentale: «Dobbiamo avere voglia di entrare in campo, avere fame, orgoglio e divertirci». Il centrocampista ha concluso sottolineando l’importanza di vincere e, se possibile, segnare più reti per migliorare la differenza gol, elemento cruciale nella corsa alla qualificazione.

Con il nuovo corso targato Gattuso, la Nazionale punta a ritrovare compattezza e risultati, con l’obiettivo di tornare protagonista nelle competizioni internazionali.