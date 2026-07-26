Pirlo, caos sulla panchina azzurra: Paolo Maldini pronto alle dimissioni se salta la nomina del nuovo ct?

La corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale italiana rischia di fermarsi prima ancora di cominciare. Le polemiche esplose nelle ultime ore attorno al suo legame con Fonbet, società russa di scommesse sportive di cui è stato global ambassador, hanno scatenato una tempesta politica e istituzionale che ha congelato la sua nomina. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiamato a una delicatissima mediazione, ha infatti deciso di prendere tempo e approfondire la questione, frenando l’iter che avrebbe portato Pirlo a diventare il nuovo ct.

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La situazione è diventata rapidamente esplosiva: diversi esponenti politici hanno chiesto apertamente di non procedere con la scelta, sottolineando l’inopportunità di affidare la Nazionale a un tecnico legato commercialmente a un’azienda russa in un contesto geopolitico così sensibile. Le critiche hanno coinvolto anche altri aspetti, come la sua esperienza da allenatore, tra le altre.

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Ma il vero terremoto potrebbe arrivare ai vertici del nuovo Club Italia, struttura appena nata dopo l’elezione di Malagò e la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico, affiancato da Leonardo come advisor. La scelta di Pirlo è stata proprio la loro: un profilo condiviso, comunicato al tecnico e già avviato verso la firma. Se l’operazione dovesse saltare per pressioni esterne, entrerebbe in gioco “l’autonomia di Maldini e Leonardo”, messa seriamente in discussione.

Uno scenario clamoroso, ma non impossibile: Maldini, figura centrale del nuovo progetto federale, potrebbe arrivare a rassegnare le dimissioni qualora la sua scelta venisse sconfessata. Una frattura che cambierebbe gli equilibri ai vertici della Nazionale, proprio nel momento in cui l’Italia sta cercando stabilità dopo anni difficili e tre mancate qualificazioni al Mondiale.

La panchina azzurra, oggi più che mai, è un campo minato.