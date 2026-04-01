Italia, cosa è successo dopo i fatali rigori con la Bosnia: cronaca di un’amara notte post eliminazione dai Mondiali

Italia, la ricostruzione della notte degli azzurri dopo l’eliminazione ai calci di rigori contro la Bosnia in finale dei playoff Mondiali

La devastante notte del calcio italiano si è conclusa con l’epilogo più amaro e doloroso possibile. Il risveglio all’indomani della clamorosa eliminazione dai Mondiali 2026 fotografa due realtà diametralmente opposte, divise da un abisso di emozioni. Da una parte, c’è il dramma sportivo degli Azzurri, atterrati all’aeroporto di Malpensa avvolti in un clima di totale desolazione. Dall’altra, l’esplosione di gioia incontenibile del popolo balcanico, che celebra un traguardo storico. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il rientro degli Azzurri a Malpensa: silenzio e sguardi persi

Le immagini del rientro della Nazionale in Italia raccontano la delusione più di mille parole. La spedizione azzurra è atterrata nel silenzio generale, portando con sé il peso di un fallimento pesantissimo. I volti dei protagonisti sono l’emblema della resa. Spicca l’espressione di capitan Donnarumma scioccato, che ha sfilato in silenzio e con addosso abiti “civili”, visibilmente provato prima di fare rientro verso Manchester. Poco distante da lui, le telecamere hanno inquadrato un Bastoni isolato al telefono, con lo sguardo perso nei pensieri e nei rimpianti di un 2026 da dimenticare. L’intera rosa e lo staff tecnico si sono chiusi nel mutismo: i giocatori sotto shock faticano ancora a metabolizzare la disfatta, soprattutto perché, fino al momento dei rigori, l’intero gruppo era convinto di riuscire ad andare al Mondiale.

Il trionfo della Bosnia: Dzeko e la notte magica di Sarajevo

A fare da stridente contraltare al dramma italiano ci sono le immagini di giubilo che arrivano direttamente dai Balcani. La festa in campo si è rapidamente trasferita per le strade, proseguendo con la celebrazione insieme ai tifosi a Sarajevo e culminando con un infinito party in discoteca. L’immagine simbolo di questa impresa porta la firma del leader indiscusso della squadra: alle prime luci dell’alba, Edin Dzeko, dimostrandosi ancora una volta uno straordinario campione senza tempo e senza età, ha sfidato la fatica. Con il suo tutore alla spalla, l’ex attaccante di Roma e Inter ha deciso di fare una diretta Instagram per condividere e raccontare una notte che lui e il suo popolo vorrebbero non finisse mai.

Il verdetto del campo: il pass meritato per l’America

La Bosnia ha strappato il prestigioso pass per il Mondiale americano con merito, superando con caparbietà e tenacia due estenuanti partite da 120′ e ben due sessioni di rigori praticamente perfette. Il verdetto del campo è insindacabile e ha generato il finale più crudo ma sincero che il calcio sappia offrire: tutti zitti e testa bassa in Italia, testa altissima e musica in Bosnia.