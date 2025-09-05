Italia Estonia 5-0: Gattuso stravince e convince alla prima. Super Retegui nella sua Bergamo, doppietta dell’ex Atalanta

Gennaro Gattuso ha iniziato la sua avventura sulla panchina dell’Italia con una convincente vittoria per 5-0 contro l’Estonia a Bergamo, davanti a oltre 22.000 spettatori. Nonostante l’avversario occupasse la 126ª posizione nel ranking FIFA, la partita si è rivelata più complessa del previsto, specialmente dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0 che aveva alimentato una certa apprensione.

Per il suo esordio, Gattuso ha schierato una formazione audace, un 4-2-4 mascherato con Kean e Retegui come punte centrali e Zaccagni e Politano sulle fasce. L’intento era chiaro: aggredire l’Estonia fin da subito. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni create, la difesa estone e gli interventi del portiere Hein hanno tenuto il risultato in parità per i primi 45 minuti.

La svolta è arrivata al 57′, quando Moise Kean ha rotto l’equilibrio con un colpo di testa, liberando la squadra dalla tensione accumulata. Da quel momento, la partita è cambiata radicalmente. Pochi minuti dopo, l’appena entrato Raspadori ha fornito a Retegui l’assist per il 2-0. Lo stesso Raspadori, nuovo attaccante dell’Atletico Madrid, si è poi messo in proprio siglando il 3-0 su assist di Politano, chiudendo di fatto i conti.

Nel finale, l’Italia ha dilagato, trasformando la vittoria in una goleada. Mateo Retegui ha realizzato la sua doppietta personale, prima che Alessandro Bastoni fissasse il punteggio sul definitivo 5-0 con un preciso colpo di testa. Una vittoria fondamentale che porta tre punti e morale in vista della prossima, delicata sfida contro Israele, con l’obiettivo di consolidare il secondo posto nel girone.