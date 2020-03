Italia Femminile, Bertolini: «Dispiace non disputare la finale» – FOTO

Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha commentato su Instagram la decisione di non giocare la finale dell’Algarve Cup

Milena Bertolini ha commentato su Instagram la decisione di non giocare la finale di Algarve Cup contro la Germania. Decisione nata dopo l’aggravarsi della diffusione del Coronavirus in Europa che ha bloccato il traffico aereo tra il Portogallo e l’Italia.

«Dispiace non giocare la finale, le ragazze hanno disputato un buon torneo ed erano pronte a confrontarsi con la forte Germania per mettersi alla prova e capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita; dispiace per tutti i nostri tifosi/tifose che sentiamo sempre molto vicini, ma il rischio di non rientrare in Italia e stare con i nostri affetti era troppo elevato. Ritorniamo con la consapevolezza che il movimento calcistico femminile italiano sta crescendo grazie al lavoro di squadra, Federazione e Club».