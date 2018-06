Italia in saldo, metà della Nazionale di Mancini è sul mercato

Quasi tutti i giocatori chiave della Nazionale guidata da Roberto Mancini sono sul mercato. Da Donnarumma a Cristante passando per Politano, Zaza e Balotelli

Roberto Mancini ha iniziato la sua esperienza sulla panchina della Nazionale con una vittoria con l’Arabia Saudita, una sconfitta con la Francia e il recente pareggio con l’Olanda. L’ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo ha l’arduo compito di riportare l’Italia a competere con le grandi del calcio mondiale e per farlo ha scelto di puntare su diversi esordienti e giovani di grande prospettiva. Solitamente chi non gioca titolare nel proprio club difficilmente viene convocato in Nazionale e dato che l’Italia non parteciperà al Mondiale di Russia 2018 sono molti i giocatori nel giro azzurro che sono pronti a cambiare squadra in estate. Curiosamente sono proprio i pezzi da novanta della gestione Mancini ad essere sul mercato. Il primo nome è certamente quello di Mario Balotelli, che dopo essere tornato ad esprimersi ad alti livelli a Nizza vuole tornare a giocare in un campionato più competitivo di quello francese.

Oltre a Supermario anche i compagni di reparto Simone Zaza e Andrea Belotti potrebbero lasciare le rispettive squadre. Il primo sembra destinato a trasferirsi dal Valencia al Torino mentre il secondo è da diversi mesi il primo obiettivo di mercato del Milan. Matteo Politano è conteso tra Inter, Roma e Fiorentina mentre il compagno di squadra Domenico Berardi potrebbe restare a Sassuolo nonostante la grande stima che il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha nei suoi confronti. Lorenzo Pellegrini dovrebbe rimanere nella Capitale pur avendo attirato l’attenzione dell’Arsenal mentre su Daniele Baselli si è fatta sotto la Lazio. Bryan Cristante è ormai un giocatore della Roma ma il vero protagonista del mercato sarà Federico Chiesa. Sul tavolo della Fiorentina sono arrivate offerte da Juventus, Liverpool, Inter e Manchester City. Il destino di Gianluigi Donnarumma sarà probabilmente deciso dal UEFA. In caso di pesanti sanzioni il Milan potrebbe metterlo sul mercato per fare cassa. Liverpool e PSG sono in prima linea per il giovanissimo portiere. Infine, Simone Verdi ha detto addio al Bologna per diventare ufficialmente un giocatore del Napoli.