Lo strano caso di Donnarumma: l’anno scorso tutti su Gigio, ora nessuno lo cerca

Il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, e lo strano caso di mercato: lo scorso anno tutti su Gigio, quest’anno nessuno lo vuole

Gigio Donnarumma rischia di diventare, ancora una volta, un caso. Il portiere classe 1999 del Milan era uno dei portieri più contesi al mondo appena un anno fa ma dopo la stagione attuale, tra qualche alto e basso, nessuno sembra voler acquistare il ‘povero’ Gigio. L’estremo difensore ha solo 19 anni, è sempre meglio ricordarlo, è passato dalle stelle alle stalle in pochi attimi. Il club milanista continua ripetere che Gigio è un patrimonio della società ma è arrivata anche un’apertura a una cessione.

Il Milan potrebbe cedere il portiere in caso di arrivo di un’offerta importante ma al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, non sembra essere in arrivo alcuna offerta. Il Milan si è tutelato con l’acquisto di Pepe Reina a parametro zero e non ha fretta per la cessione di Gigio che potrebbe arrivare anche allo scadere del mercato. La cessione di Gigio garantirebbe una notevole plusvalenza, ma per ora, nessuno ha presentato delle offerte concrete al Milan. Raiola è già in movimento ma al momento sta trovando porte chiuse. Secondo gli ultimi rumors Mino e il Milan potrebbero incontrarsi a breve, lui non commenta: che abbia in mano offerte e aspetta che il prezzo cali? Staremo a vedere.