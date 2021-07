Italia Inghilterra, il pronostico di Carragher: «Si andrà ai rigori e vincerà...»

L’ex difensore inglese Jamie Carragher ha fatto il suo pronostico in vista di Italia-Inghilterra

Jamie Carragher, ex difensore della Nazionale inglese, ai microfoni di Sky Sports ha fatto il suo pronostico in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

«Penso che sarà una sfida davvero molto combattuta. Credo che si potrà andare ai rigori e in quel caso vincerà l’Inghilterra. La squadra ha lavorato molto sui penalty quindi si deve mettere in pratica quanto fatto. In ogni caso non penso ci saranno molti gol durante la partita. L’Italia è molto forte in fase difensiva. Credo che la partita terminerà 1-1 e poi ci saranno i rigori. Penso sia la finale giusta per questo torneo. Sono state le due squadre migliori. Domenica sarà uno spettacolo».