Italia Inghilterra LIVE: la marcia d’avvicinamento alla finale di Wembley

Italia Inghilterra LIVE: la giornata degli Azzurri e la marcia d’avvicinamento all’attesissima finale di Wembley in diretta

È arrivato il grande giorno. Questa sera nel magnifico stadio di Wembley Italia e Inghilterra si sfideranno per decidere chi potrà sedere sul tetto d’Europa e guardare tutti dall’alto. La tensione è alle stelle sia a Londra – sede della finale – che in Italia dove milioni di tifosi azzurri aspettando e sperano di riportare la coppa che manca nel nostro Paese dal 1968. Calcionews24.com racconterà la lunga giornata LIVE fino al fischio d’inizio fissato alle ore 21.00.

Ore 9.40 – Fiona May parla della finale di Wembley: «Wembley è un posto tremendo: sarà una frase fatta, ma lì il pubblico può davvero diventare il dodicesimo uomo in campo». Le sue parole.

Ore 9.15 – La prima pagina de l’Équipe sulla finale di Wembley: thé o caffè?

Ore 9.00 – I campioni del Mondo ’82 scrivono agli Azzurri: «Comunque vada, osate sempre». La bellissima lettera.

Ore 8.45 – Il dubbio di Mancini: Immobile o falso nueve? Il c.t. non è sicuro di dare ancora fiducia al centravanti della Lazio anche in finale. Il cambio più immediato potrebbe essere quello con Belotti, ma il commissario tecnico dell’Italia starebbe pensando di sorprendere tutti scendendo in campo con un falso nove: uno tra Insigne e Bernardeschi, così come fatto anche per uno spezzone di partita con la Spagna.

Ore 8.30 – I tifosi azzurri pronti a dare battaglia a Wembley: lo stadio sarà, ovviamente, tutto a maggioranza inglese con 50-52mila posti occupati dai tifosi di casa che sicuramente si faranno sentire creando una bolgia pazzesca sia per la Nazionale di Southgate sia per quella di Mancini. Ma i nostri tifosi proveranno a dar battaglia e a farsi sentire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno circa in 12mila ad accompagnare gli Azzurri in questa finale. E magari, chissà, a festeggiare insieme a loro.

Ore 8.00 – Le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani: “FATELI AZZURRI” – FOTO

Ore 7.30 – Mancini contro Southgate: comunque vada i due ct hanno già vinto. Entrambi i commissari tecnici hanno saputo forgiare un collettivo sontuoso, capace di emozionare e trasmettere entusiasmo con il proprio calcio offensivo. L’editoriale.