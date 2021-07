Zambrotta: «Mancini ci ha sempre creduto. L’Italia merita la finale»

L’ex Juve Gianluca Zambrotta ha parlato della finale Italia Inghilterra e del lavoro svolto dal Ct Mancini

Gianluca Zambrotta, in un’intervista rilasciata a Goal, ha parlato di Italia Inghilterra e del lavoro fatto dal Ct Mancini.

FINALE MERITATA – «L’Italia ha conquistato un posto agli Europei grazie a uno straordinario viaggio dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Con Mancini hanno ottenuto un risultato notevole. La Nazionale è arrivata a Euro 2020 preparata e con un grande gruppo. Ha meritato di arrivare in finale: è normale l’aver incontrato qualche difficoltà nei quarti di finale e nella semifinale in una competizione come gli Europei. Il CT merita di essere in finale per quello che ha dimostrato».

MANCINI – «Ha fatto un ottimo lavoro, ha battuto vari record con la striscia di vittorie e risultati positivi. È riuscito a rialzare una squadra che arrivava dalla sconfitta nei playoff dei Mondiali 2018. È stato molto bravo a riorganizzare il gruppo. Ci ha creduto fino dall’inizio, dichiarando apertamente di poter raggiungere il traguardo della finale degli Europei. È stato bravo a riportare entusiasmo».