Rimedio: «Auguri ai miei sostituti. Io dovrò vedere la finale dalla BBC...»

Il telecronista di Rai Sport Alberto Rimedio ha fatto gli auguri ai suoi sostituti per la finale di stasera, rivelando dove la guarderà

Alberto Rimedio è arrivato fino in semifinale con l’Italia di Mancini, dovendosi fermare a causa del focolaio covid scoppiato nella zona media dei giornalisti a seguito della squadra.

In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha fatto gli auguri a Bizzotto e Serra, sostituti suoi e di Di Gennaro per Italia-Inghilterra, e ha rivelato dove dovrà guardarla lui.

«Io sto meglio, ho avuto sintomi lievissimi. Quasi asintomatico. La notte più bella? Speravo di poter rispondere la finale con l’Inghilterra e invece sono positivo e la partita sarò costretto a seguirla in televisione. La beffa è che in albergo non c’è la Rai e dovrò vederla sulla BBC. Mi ha sorpreso la positività al Covid, sono pure vaccinato. Dispiace tanto perché ho raccontato tutti i 33 risultati utili consecutivi della Nazionale e sono costretto a fermarmi proprio qui. Invio un grande in bocca al lupo a Stefano Bizzotto e Katia Serra che faranno la telecronaca al posto mio e di Di Gennaro. Stefano mi ha chiamato. Spero che alla fine possa gridare Italia campione d’Europa».