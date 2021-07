Trevor Francis: «Italia squadra forte, strano vedere Mancini ct»

Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: le sue dichiarazioni

Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Birmingham Mail, ricordando anche l’affetto che ancora oggi lo lega ai colori blucerchiati e al commissario tecnico azzurro Roberto Mancini.

«Ho bei ricordi del mio periodo alla Sampdoria e ho stretto amicizia con molte persone in Italia. Ogni volta che l’Inghilterra usciva da una competizione, io tifavo Italia, ma questa sera sarò leale verso il mio Paese al 100%. Abbiamo ottime possibilità di vincere, sono comunque contento del percorso fatto da Mancini e Vialli, miei ex compagni. È davvero strano vedere Mancini allenare la Nazionale. Anche Damsgaard è della Sampdoria, ha fatto gol all’Inghilterra in semifinale. Sarà una partita da 50 e 50: l’Italia sa di affrontare una squadra forte, ma è fiduciosa e scende sempre in campo con la voglia di dominare e vincere».