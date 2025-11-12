Italia, Caprile svela: «La convocazione in azzurri per me è il coronamento di un sogno. Buffon primo punto di riferimento. Gli allenatori decisivi per me...»

Italia, il portiere del Cagliari Elia Caprile parla ai microfoni della Nazionale italiana: ecco le sue parole e il sogno azzurro

Elia Caprile si è raccontato ai microfoni ufficiali della Nazionale italiana, condividendo riflessioni e momenti significativi del suo percorso calcistico. L’estremo difensore del Cagliari e dell’Italia ha parlato dal ritiro azzurro, offrendo uno spaccato personale e professionale della sua crescita. Ecco un estratto:

BUFFON COME ISPIRAZIONE – «Si, Gigi è stato il mio primo punto di riferimento per la scelta di giocare in questo ruolo! E’ stato lui che mi ha fatto innamorare al giocare come portiere, all’avere una maglietta diversa, all’avere i guanti e sporcarsi, e all’avere delle responsabilità belle».

PRIMA CONVOCAZIONE NAZIONALE – «Per me è il coronamento di un sogno che avevo fin da piccoli, però non lo vedo come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza. Sono arrivato qua con il lavoro ed i sacrifici, ora non voglio smettere di fare queste cose. Non me l’aspettavo e non me l’ha detto il mister, l’ho scoperto venerdì dopo l’allenamento con il Cagliari. E’ stata una bella sorpresa, l’ha prima persona alla quale l’ho detto è stata la mia fidanzata, con un messaggio. ».

ALLENATORI DECISIVI – «Tutti quelli che hanno creduto in me: Mignani in Serie B, Nicola e Zanetti in Serie A; per poco perché poi mi sono fatto male. Anche Conte nonostante mi abia fatto giocare poco, Nicola appunto ed ora mister Fabio Pisacane. Oltre loro anche tutti i mister dei portieri, cerco di trarre sempre qualcosa di nuovo e bello da tutte le persone che incontro nel mio percorso!».

