Italia, Lippi: «Il gruppo vale più delle stelle, ma non ci saranno partite facili»

Il c.t. campione del Mondo nel 2006 Marcello Lippi ha parlato dell’Italia che si appresta a entrare nel vivo di Euro 2020

Marcello Lippi, commissario tecnico dell’Italia campione del Mondo nel 2006, in un’intervista al QS ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini che si appresta a giocare gli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria.

«Mi piace tutto di questa Italia. In che modo l’ha costruita Roberto Mancini sin dall’inizio, quando ha mandato chiari messaggi al club chiedendo di far giocare i giovani. Gli azzurri propongono un calcio rapido, concreto e redditizio indipendentemente da chi siano gli interpreti. Ci sono tanti ottimi giocatori e il valore del gruppo è finora decisivo, più della qualità delle stelle che sono in altre nazionali. Bisognerà mantenere questa condizione psicofisica, sapendo che non ci sono partite facili. Nel confronto tra gli azzurri del 2006 e quelli del 2021 vinciamo noi ai rigori come facemmo contro la Francia a Berlino».