Italia, Mancini lavora sull’attacco: prende quota l’ipotesi Balotelli-Immobile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle idee del c.t. della Nazionale Mancini ci sarebbe anche quella di proporre la coppia Balotelli-Immobile

Nel corso della conferenza stampa tenuta ieri da Mancini prima dell’inizio dello stage della Nazionale, l’argomento principale è stato ovviamente quello legato al ritorno di Mario Balotelli. Il c.t. ha dichiarato di voler studiare da vicino Super Mario e che non si tratterebbe della carta della disperazione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Mancini starebbe anche pensando a una coppia d’attacco inedita per l’Italia in vista dei playoff; ovvero quella composta proprio da Balotelli e da Ciro Immobile. Un reparto offensivo pesante, quindi, per cercare di ritrovare quel mancato dopo l’Europeo.