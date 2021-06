Italia, Montella: «Gli Azzurri stanno entusiasmando, Raspadori somiglia ad Aguero»

Vincenzo Montella ha parlato della Nazionale italiana, analizzando nello specifico le qualità dell’attacco azzurro

Vincenzo Montella, ex calciatore italiano ora allenatore alla ricerca di una squadra, ospite della Rai ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini, analizzando nello specifico le caratteristiche dell’attacco azzurro.

ATTACCO – «Immobile sta facendo molto bene, è la scelta migliore a conti fatti anche se Belotti ha ottime caratteristiche e ha fatto bene nella sua carriera. Con due giocatori come Insigne e Berardi credo però che il laziale sia il miglior terminale offensivo per le sue caratteristiche, ovvero quelle di dare profondità e tagliare la difesa avversaria. Credo che questo tridente sia quello dalle caratteristiche più complementari».

ENTUSIASMO – «L’Italia sta entusiasmando, è quella che ha giocato meglio finora e credo che sia una squadra che può raggiungere qualsiasi obiettivo, anche se non vuol dire che vincerà. Mancini sta facendo giocare bene la squadra e io mi sto divertendo e penso che la gente si stia avvicinando sempre più a questa Nazionale».

RASPADORI – «Dovrà essere bravo a non farsi condizionare, ma ha grandi qualità e prospettive perché sa giocare in area, sa dialogare coi compagni ed è anche furbo nonostante la giovane età. Per me assomiglia ad Aguero e Muller».