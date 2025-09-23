Italia, parla Gravina: «Gattuso? Questa nuova spinta e il clima più sereno attorno alla squadra hanno aiutato»

Italia, Gravina: «Gattuso? Questa nuova spinta e il clima più sereno attorno alla squadra hanno aiutato». Le sue dichiarazioni

A margine della cerimonia di consegna del Premio Prisco, il presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Gabriele Gravina, ha espresso soddisfazione per il clima positivo che si respira attorno alla Nazionale italiana di calcio dopo l’arrivo del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso.

L’impatto di Gattuso sugli Azzurri

Gattuso, ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006, è noto per il suo temperamento combattivo e la leadership carismatica. Ha assunto la guida tecnica degli Azzurri in un momento delicato, caratterizzato da risultati altalenanti e da un ambiente appesantito dalle critiche.

Secondo Gravina, il suo arrivo ha rappresentato una svolta: “C’è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà e un sussulto d’orgoglio da parte di tutto l’ambiente. Questa nuova spinta e il clima più sereno attorno alla squadra hanno aiutato. I risultati poi fanno il resto”, ha dichiarato il presidente, citato dall’ANSA.

Un cambio di rotta tecnico e psicologico

L’ingaggio di Gattuso non ha portato solo entusiasmo tra i tifosi, ma anche un approccio più diretto e motivazionale nello spogliatoio. La sua esperienza da allenatore, maturata in Serie A con Milan, Napoli e Fiorentina, e la capacità di trasmettere determinazione sembrano già aver inciso sul rendimento della squadra.

Gravina ha sottolineato che il cambiamento non è solo tecnico, ma anche mentale: “Ritrovare serenità è fondamentale per affrontare le sfide future con la giusta mentalità”.

Obiettivi e prospettive future

Con le qualificazioni ai prossimi tornei internazionali alle porte, l’Italia punta a consolidare i progressi mostrati nelle ultime partite. L’obiettivo è tornare protagonista nelle competizioni europee e mondiali, riportando la Nazionale ai vertici del calcio internazionale.

Il presidente FIGC ha ribadito l’importanza di un ambiente unito: “I risultati aiutano a cementare fiducia e coesione, ma è la mentalità a fare la differenza nel lungo periodo”.

Con Gattuso in panchina e un gruppo deciso a riscattarsi, gli Azzurri sembrano pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, puntando a riconquistare il cuore dei tifosi e il prestigio internazionale.