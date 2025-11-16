Italia
Italia Norvegia, Gattuso: «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta. Ecco cosa abbiamo sbagliato»
Italia Norvegia, Gattuso nel post partita ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sconfitta contro Haaland e compagni. Le sue parole
Il ct Gattuso nel post partita di Italia Norvegia ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole dopo il ko.
LE SCUSE – «Per prima cosa dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per una sconfitta così pesante. La delusione più grande è il secondo tempo. Bisogna ripartire dal primo».
ERRORI – «Nel primo tempo eravamo più compatti, nella ripresa abbiamo perso le distanze e commesso troppo errori. Qui abbiamo sbagliato».
PLAY-OFF – «Bisogna ripartire dal primo tempo. La partita è cambiata quando hanno creato subito l’occasione nella ripresa e ci siamo impauriti».
