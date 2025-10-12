 Italia, Pio Esposto verso una maglia da titolare con Israele: le ultime
Italia, Pio Esposto verso una maglia da titolare con Israele: le ultime sul probabile impiego dal 1′ dell’attaccante dell’Inter

Un gol, un infortunio e una doppia ansia, per la Nazionale e per la Fiorentina. La serata di Moise Kean in Estonia si è chiusa nel peggiore dei modi, con una distorsione alla caviglia che ora tiene tutti con il fiato sospeso. Dopo la gioia per la rete che aveva sbloccato il match, l’attaccante è stato costretto a uscire, e ora il suo futuro a breve termine è un grande punto interrogativo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha saltato l’allenamento di scarico e si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali per valutare l’entità del danno. I medici federali decideranno nelle prossime ore se trattenerlo nel ritiro azzurro o, come appare più probabile, rimandarlo a Firenze.

La sua presenza nella partita di martedì contro Israele è considerata “quasi impossibile”. Una tegola per il CT Gattuso, che però ha già pronta la soluzione: al suo posto, ci sarà l’esordio dal primo minuto per il giovane Pio Esposito. Il talento dell’Inter, anche lui a segno contro l’Estonia, si è guadagnato la fiducia del tecnico, che nel post-partita gli ha riservato parole di grande elogio ed è pronto a lanciarlo in una sfida già delicatissima.

Ma se la Nazionale ha già trovato l’alternativa, è la Fiorentina a tremare di più. L’infortunio di Kean, infatti, rischia di avere ripercussioni anche sul campionato. L’attaccante è in forte dubbio per il big match in programma alla ripresa a San Siro contro il Milan. Per Pioli, perdere il suo centravanti titolare per una delle trasferte più importanti della stagione sarebbe un colpo durissimo. L’Italia e la Viola attendono con ansia il verdetto medico.

