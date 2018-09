Italia-Polonia, un pareggio che delude. Azzurri bloccati e poco incisivi in attacco: il primo tiro in porta arriva al 73′ con Chiesa

Italia-Polonia: l’esordio azzurro in Nations League finisce con un pareggio, per 1-1, al Dall’Ara di Bologna. Per gli uomini di Mancini, una prova poco brillante, soprattutto nel primo tempo, salvata solo nel finale dal rigore guadagnato da Federico Chiesa e trasformato da Jorginho.

A dimostrazione della poca incisività della squadra azzurra nella partita di Bologna, un dato statistico su tutti: il primo tiro in porta dell’Italia, come raccolto anche da Opta Paolo, è arrivato solo al 73° minuto di gioco. Ad opera di chi? Del subentrato Federico Chiesa (entrato in campo al 71′ al posto di Insigne), uomo a cui va attribuito maggiormente il cambio di rotta del gioco azzurro nel finale di gara che ha poi portato ad evitare una sconfitta potenzialmente molto amara.