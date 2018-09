Le parole del ct azzurro Roberto Mancini dopo Italia-Polonia, terminata 1-1 nell’esordio italiano in Nations League nella cornice del Dall’Ara di Bologna

Italia-Polonia finisce 1-1. All’esordio in Nations League giocato al Dall’Ara di Bologna, gli azzurri di Roberto Mancini non vanno oltre un pareggio che delude le aspettative del pubblico. Il ct, intervenuto a margine della gara, ha commentando a caldo la prova dei suoi: «Era la prima partita importante, qualche errore ci puo stare, nel complesso però abbiamo fatto bene – le parole ai microfoni di Rai Sport – Abbiamo commesso troppi errori nell’uscire e consetito a loro il contropiede, però i ragazzi sono stati bravissimi per essere la prima partita contro una squadra collaudata».

Mancini ha poi proseguito: «Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo. Balotelli? Ha biosogno di giocare, è un calciatore esperto, di spessore internazionale, naturalmente deve ritrovare una buona condizione fisica. Il buon ingresso di Chiesa? Bisogna puntare su tutti i ragazzi, ce ne sono tanti, lo hanno dimostrato anche stasera. Nel primo tempo è stato fatto qualche errore tecnico di troppo, poi bisogna rischiare la giocata. Nel complesso abbiamo concesso poco, restando alti». Per gli azzurri, adesso, secondo appuntamento in Nations League contro il Portogallo, lunedì 10 settembre a Lisbona.