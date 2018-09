Donnarumma scherza: «Adesso vado a cercare Zielinski…»

Le parole di Gianluigi Donnarumma dopo Italia-Polonia, terminata 1-1 a Bologna nell’esordio in Nations League: il portiere scherza su Zielinski, che già aveva trafitto due volte la sua porta a Napoli nel mese scorso

Italia-Polonia 1-1: Gianluigi Donnarumma esce dal Dall’Ara di Bologna con una buona prestazione nell’esordio azzurro in Nations League. Il portiere del Milan, protagonista di una grande parata su Zielinski nel corso del primo tempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della gara, scherzando proprio sul centrocampista del Napoli, stasera autore del vantaggio polacco dopo avergli segnato già due reti al ‘San Paolo’ a fine agosto: «Adesso vado a cercare Zielinski che mi aveva già segnato due gol a Napoli – ha scherzato il portiere a Rai Sport – Stasera sapevamo che non sarebbe stato facile, abbiamo giocato una buona partita e lunedì ne abbiamo un’altra molto importante in Portogallo».

Donnarumma ha poi proseguito: «Quando ci attaccano troppo a volte andiamo in difficoltà, bisogna restare più compatti. Proveremo a migliorare sotto questo aspetto, col ct Mancini stiamo lavorando alla grande. Lui saprà sicuramente come metterci nelle condizioni per giocare al meglio. Stasera abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo a centrocampo, ma siamo fiduciosi per la prossima sfida col Portogallo».