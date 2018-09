Nations League: il debutto dell’Italia contro la Polonia in chiaro

Italia-Polonia in diretta tv e streaming: ecco dove vedere la prima partita degli Azzurri nella UEFA Nations League 2018/2019

Italia-Polonia è la partita valida per la UEFA Nations League 2018/2019 in programma per venerdì 7 settembre 2018 alle ore 20.45. Una data a suo modo storica per la Nazionale Italiana: sarà infatti il primo impegno in assoluto nella neonata competizione europea, che vedrà il via proprio questa settimana. Italia e Polonia sono inserite entrambe nel Gruppo 3 della Lega A, ovvero la prima divisione del torneo, in compagnia del Portogallo. Sarà tutto sommato l’inizio di una nuova era per gli Azzurri di Roberto Mancini dopo la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali: in vista dei prossimi Europei, si annunciano novità importanti ma graduali nella rosa della Nazionale. Contro il neo-commissario tecnico si troverà un’avversaria ostica: la Polonia di Jerzy Brzeczek, allenatore chiamato a sorpresa dopo l’addio di Adam Nawalka, reduce da un fallimentare Mondiale terminato già ai gironi.

Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta in chiaro a partire dalle ore 20.45 sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre). Non è ovviamente tutto, perché la gara potrà essere seguita anche in streaming per pc, tablet e smartphone su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app ed il sito RaiPlay. La sfida sarà disponibile anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 Sport ed in diretta testuale con ampio pre-partita direttamente sul nostro sito.

Italia-Polonia: probabili formazioni

QUI ITALIA – La nuova Italia di Mancini, seguendo il solco di quelle sperimentali già viste in campo nelle primissime amichevoli della sua gestione, dovrebbe fare affidamento sui giovani. Il modulo designato per l’esordio di Nations League è il 4-3-3 con Jorginho a comandare il centrocampo azzurro affiancato da Marco Benassi, capocannoniere del campionato, e Lorenzo Pellegrini. In difesa non sono annunciate novità rispetto a quanto già intravisto qualche mese fa: Gigi Donnarumma è il portiere titolare designato alle spalle del suo centrale composto da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, con Davide Zappacosta e Domenico Criscito ai lati. In avanti restano ancora non ottimali le condizioni fisiche di Andrea Belotti, che dunque dovrebbe accomodarsi in panchina per far spazio a Mario Balotelli circondato da Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. In panchina un trio di riserva di tutto rispetto composto da Ciro Immobile, Federico Chiesa (arruolabile però anche a centrocampo) e Simone Zaza.

QUI POLONIA – Brzeczek non dovrebbe cambiare tantissimo rispetto al predecessore: la nazionale polacca avrà dunque ancora uno zoccolo duro composto da giocatori militanti nel nostro campionato. In porta lo juventino Wojciech Szczesny, a guidare la difesa l’ex Torino Kamil Glik con il sampdoriano Bartosz Bereszynski sulla fascia, ma soprattutto in avanti, immediatamente dietro l’unica punta, il solito Robert Lewandowski, ci sarà l’uomo del momento: il napoletano Piotr Zielisnki, chiamato a guidare il nuovo corso polacco. In panchina il compagno di club Arkadiusz Milik.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Benassi; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. Allenatore: Mancini

PROBABILE ALLENATORE POLONIA (4-2-3-1) – Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski. Allenatore: Brzeczek